Сегодня 12:50 Перебегавший дорогу мужчина попал под колеса автобуса в Кургане
Маршрутный автобус стал участником ДТП на улице Дзержинского в Кургане. Об этом сообщило
Ura.ru со ссылкой на данные городского отдела Госавтоинспекции.
По информации ведомства, водитель автобуса сбил 58-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Полицейские уточнили, что пешеходный переход расположен в нескольких метрах от места аварии.
Пострадавшего госпитализировали. Организована проверка.
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