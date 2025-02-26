Перебегавший дорогу мужчина попал под колеса автобуса в Кургане

Маршрутный автобус стал участником ДТП на улице Дзержинского в Кургане. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные городского отдела Госавтоинспекции.

По информации ведомства, водитель автобуса сбил 58-летнего мужчину, который перебегал дорогу в неположенном месте. Полицейские уточнили, что пешеходный переход расположен в нескольких метрах от места аварии.

Пострадавшего госпитализировали. Организована проверка.

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