Перебегавший дорогу мужчина погиб под колесами иномарки в Ленобласти

Смертельная авария произошла в Гатчинском районе Ленобласти. Подробности сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.

Согласно данным ведомства, на 59-м километре дороги Санкт-Петербург — Псков водитель машины Hyundai сбил 51-летнего мужчину. Пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте.

Пострадавший получил смертельные травмы. Организована проверка.

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