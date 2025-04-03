Перебегавший дорогу мужчина погиб под колесами иномарки в Ленобласти
Смертельная авария произошла в Гатчинском районе Ленобласти. Подробности сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по региону.
Согласно данным ведомства, на 59-м километре дороги Санкт-Петербург — Псков водитель машины Hyundai сбил 51-летнего мужчину. Пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте.
Пострадавший получил смертельные травмы. Организована проверка.
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