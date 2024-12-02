Пенсионерка погибла в пожаре в Пензенской области
В селе Секретарка накануне произошел пожар, в котором погибла 80-лтеняя женщина. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на ГУ МЧС по Пензенской области.
Пламя распространилось на 30 квадратных метрах жилого дома. Прибывшие на место пожарные смогли справиться с огнем, но при тушении нашли тело пожилой хозяйки.
По данному факту начали проверку. Следователи устанавливают причину пожара и смерти пенсионерки.
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