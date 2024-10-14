Пенсионерка погибла в квартирном пожаре в Уфе

В Уфе произошел пожар в одной из квартир на улице Проспект Октября. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на ГУ МЧС по городу.

Пожар начался на кухне. Несмотря на то, что огонь распространился всего на двух квадратных метрах, не обошлось без жертв. В пожаре погибла пенсионерка, которая жила в квартире. Проводится проверка.

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