Пенсионерка перевела более 10 миллионов рублей мошенникам в Петербурге

Пенсионерка из Санкт-Петербурга стала жертвой мошенников. Она перевела злоумышленникам около 10,7 миллиона рублей, сообщил сайт Piter.tv со ссылкой на пресс-службу МВД.
По данным ведомства, 66-летней местной жительнице позвонил неизвестный и предложил заработать на биржевом рынке. Она продала свою квартиру и вырученные деньги вложила в «инвестиции». Никаких доходов пенсионерка так и не получила.
Отмечается, что по факту мошенничества возбудили уголовное дело.
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