Пенсионерка и молодой парень стали жертвами мошенников в Башкортостане

В Уфе и Стерлитамаке зарегистрированы случаи мошенничества, в результате которых два человека потеряли более двух миллионов рублей. Об этом сообщил mkset.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Республике Башкортостан.

В первом случае 23-летний житель Уфы стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками банка. Они сообщили о якобы утечке данных и предложили перевести деньги на «безопасный счет». Доверчивый парень отправил им 1,3 миллиона рублей, после чего понял, что его обманули.

Второй случай произошел в Стерлитамаке с 65-летней пенсионеркой. Ей позвонили с предложением заработать на инвестициях. Спустя время мошенники сообщили о «прогоревших» вложениях и предложили компенсировать убытки «подарочными акциями», для разблокировки которых нужно было снова перевести деньги. Пенсионерка потеряла более одного миллиона рублей. Возбуждены уголовные дела.