Пенсионера осудили за ДТП с подростком-мотоциклистом в ЯНАО

В городе Губкинский завершился судебный процесс над водителем, который сбил подростка на мотоцикле. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры ЯНАО.

Установлено, что пенсионер, находясь за рулем автомобиля «Тойота Ленд Крузер 200», нарушил правила дорожного движения. Мужчина пересек дорожную разметку в неположенном месте и не уступил дорогу байкеру, который двигался во встречном направлении.

Под управлением двухколесного транспорта находился 16-летний подросток. В результате ДТП юноша получил серьезные травмы. Автомобилисту назначили наказание в виде года ограничения свободы. Кроме того, его лишили права управлять транспортными средствами на один год.