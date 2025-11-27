Пенсионер-водитель без прав сбил женщину во дворе в Петербурге

Полиция расследует наезд на пешехода во дворе дома 50 на улице Тельмана в Санкт-Петербурге, сообщили «МК в Питере» в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Так, 75-летний водитель автомобиля «Мазда» сбил 70-летнюю женщину, которая шла в том же направлении. Пострадавшая получила серьезные травмы и была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

При проверке выяснилось, что водительские права мужчины просрочены. Кроме того, в этом году его уже десять раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД, в девяти случаях — за превышение скорости.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.