Пенсионер скончался при налете БПЛА на Самару. Обломки дрона рухнули на его дом

Жертвой атаки беспилотников на Самару 2 августа стал пожилой мужчина. О гибели местного жителя в Куйбышевском районе сообщил в своем Telegram губернатор региона Вячеслав Федорищев.

«Он находился в дачном доме, который загорелся из-за падения обломков БПЛА. От жителей Самарской области и от себя лично приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — пояснил глава области.

О гибели жителей при налете беспилотников сегодня также сообщили власти Ростовской области — там погиб сотрудник предприятия, а также Пензенской области, где при атаке дронов скончалась женщина.

По информации Минобороны, в общей сложности за минувшую ночь силы ПВО сбили 112 украинских дронов над территорией России.