Пенсионер ранил ножом соседа по комнате в доме престарелых в Ленинградской области

Случай с нападением произошел накануне в доме-интернате для престарелых в Подпорожском районе Ленинградской области. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на правоохранителей.

Отмечается, что 90-летний пенсионер начал бить ножом в грудь своего соседа по комнате. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с проникающей колото-резаной раной передней брюшной стенки.

Прибывшие на место полицейские изъяли нож, одежду, сняли отпечатки пальцев, собрали биоматериалы. В отношении нападавшего заведено уголовное дело.

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