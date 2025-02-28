Пенсионер предстанет перед судом за убийство пожилого собутыльника под Саратовом

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 85-летнего жителя города Балаково, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в убийстве, сообщил «СарИнформ» со ссылкой на прокуратуру Саратовской области.
По версии следствия, 27 декабря 2024 года фигурант распивал спиртное в гараже в компании 74-летнего знакомого. Между собутыльниками разгорелся конфликт. Пенсионер несколько раз ударил оппонента по голове, из-за чего тот скончался.
Мужчина признал свою вину. В ближайшее время он предстанет перед судом.
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