Пенсионер предстанет перед судом за убийство пожилого собутыльника под Саратовом

Материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 85-летнего жителя города Балаково, направили в суд для рассмотрения по существу. Его обвиняют в убийстве, сообщил « СарИнформ » со ссылкой на прокуратуру Саратовской области.

По версии следствия, 27 декабря 2024 года фигурант распивал спиртное в гараже в компании 74-летнего знакомого. Между собутыльниками разгорелся конфликт. Пенсионер несколько раз ударил оппонента по голове, из-за чего тот скончался.

Мужчина признал свою вину. В ближайшее время он предстанет перед судом.