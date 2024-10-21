Пенсионер попал под колеса электропоезда в Пушкине. Его госпитализировали

В Пушкине 84-летний местный житель попал под колеса электропоезда, пытаясь перейти дорогу прям перед движущимся составом. Об этом рассказал Pirter.TV со ссылкой на транспортную полицию.

Сообщается, что машинист подавал звуковые сигналы, а также применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

В УТ МВД России по СЗФО отметили, что задержка поезда составила семь минут. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.