Пенсионер погиб в ДТП под Курганом

Легковой автомобиль съехал с дороги в Курганской области. В результате аварии погиб 69-летний мужчина, сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию области.

По предварительным данным, пенсионер за рулем иномарки Daewoo Nexia не справился с управлением и вылетел с проезжей части. От полученных травм он скончался на месте аварии.

Отмечается, что мужчина в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.