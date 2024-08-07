Пенсионер погиб в ДТП под Курганом
Легковой автомобиль съехал с дороги в Курганской области. В результате аварии погиб 69-летний мужчина, сообщило Ura.ru со ссылкой на Госавтоинспекцию области.
По предварительным данным, пенсионер за рулем иномарки Daewoo Nexia не справился с управлением и вылетел с проезжей части. От полученных травм он скончался на месте аварии.
Отмечается, что мужчина в момент ДТП не был пристегнут ремнем безопасности. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.
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