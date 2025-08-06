Пенсионер погиб в ДТП на трассе под Екатеринбургом

Пенсионер стал жертвой ДТП в Свердловской области. Авария произошла днем во вторник, 5 августа, на трассе Екатеринбург — Полевской. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу региональной ГИБДД.
По предварительной информации полицейских, 73-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ, допустил нарушение дистанции и врезался в иномарку Mazda, за рулем которой находился 60-летний шофер.
В результате водитель отечественной машины с различными травмами попал в больницу, где позже скончался, несмотря на усилия медиков. Сейчас правоохранители выясняют все причины и обстоятельства столкновения.
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