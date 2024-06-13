Пенсионер погиб при пожаре в доме в Петербурге

Возгорание произошло в частном доме в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара погиб один человек, сообщил сайт «Петроград».

По предварительным данным, пламя охватило летнюю кухню дома на участке Морской улицы в Лисьем Носу примерно в шесть утра. Спасатели обнаружили на месте пожара тело 77-летнего мужчины.

Отмечается, что перед этим пенсионер три дня распивал спиртные напитки со своими приятелями.