Пенсионер погиб при пожаре в доме в Петербурге
Возгорание произошло в частном доме в Приморском районе Санкт-Петербурга. В результате пожара погиб один человек, сообщил сайт «Петроград».
По предварительным данным, пламя охватило летнюю кухню дома на участке Морской улицы в Лисьем Носу примерно в шесть утра. Спасатели обнаружили на месте пожара тело 77-летнего мужчины.
Отмечается, что перед этим пенсионер три дня распивал спиртные напитки со своими приятелями.
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