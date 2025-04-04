Пенсионер погиб при пожаре из-за электрообогревателя в Кузбассе

Смертельный пожар произошел в Тяжине Кемеровской области. Жертвой стал 65-летний мужчина, сообщил «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя охватило частный дом. На пепелище строения спасатели обнаружили тело пенсионера. Предположительно, он задохнулся в дыму после возгорания электрообогревателя, который находился рядом с кроватью.
Соседи отметили, что погибший имел склонность к употреблению алкоголя, что могло усугубить ситуацию. Организована проверка.
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