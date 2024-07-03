Пенсионер на иномарке насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на автодороге ЕКАД накануне произошла смертельная авария: пенсионер сбил 35-летнего пешехода. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал ГИБДД по городу.

Водитель Honda Civic, двигаясь со стороны ТЭЦ в сторону аэропорта Кольцово, наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Мужчина рассказал, что он экстренно затормозил, но это не помогло избежать ДТП.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель был трезв. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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