Пенсионер на иномарке насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на автодороге ЕКАД накануне произошла смертельная авария: пенсионер сбил 35-летнего пешехода. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал ГИБДД по городу.

Водитель Honda Civic, двигаясь со стороны ТЭЦ в сторону аэропорта Кольцово, наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. Мужчина рассказал, что он экстренно затормозил, но это не помогло избежать ДТП.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель был трезв. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.