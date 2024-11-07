Пенсионер из Кургана отправится в колонию на один год за убийство падчерицы

В Кургане суд вынес приговор 73-летнему пенсионеру, который в состоянии аффекта убил падчерицу. Об этом рассказал сайт Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.
Следствие выяснило, что женщина напала на приемного отца с ножом, после чего мужчина несколько раз ударил ее молотком. От полученных травм пострадавшая скончалась.
Мужчине присудили один год лишения свободы. Суд принял во внимание факты, что погибшая на протяжении нескольких лет злоупотребляла алкоголем и наркотиками, а также систематически устраивала конфликты в семье.
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