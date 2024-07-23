Пенсионер из Ижевска получил девять лет колонии за убийство собутыльника

Суд вынес приговор 67-летнему жителю Ижевска, обвиняемому в убийстве. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Удмуртии.

Само происшествие случилось летом 2023 года. Подсудимый распивал спиртное в компании случайного знакомого, в какой-то момент между собутыльниками разгорелся конфликт. Фигурант схватил нож и нанес приятелю смертельные удары.

Пострадавший скончался на месте. Обвиняемому назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы. Срок он проведет в колонии строгого режима.

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