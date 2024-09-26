Пассажиры пострадали в ДТП с микроавтобусом в Воронежской области

В Семилукском районе произошла авария с участием микроавтобуса, три человека пострадали. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на полицию Воронежской области.

На трассе Курск — Воронеж мужчина зарулем Chevrolet Niva выезжал с второстепенной дороги и влетел в микроавтобус Iveco, в котором находились девять пассажиров.



В результате ДТП пострадали водитель легковушки и два пассажира микроавтобуса. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.