Пассажиры пострадали в ДТП с микроавтобусом в Воронежской области

В Семилукском районе произошла авария с участием микроавтобуса, три человека пострадали. Об этом сообщил сайт bel.ru со ссылкой на полицию Воронежской области.

На трассе Курск — Воронеж мужчина зарулем Chevrolet Niva выезжал с второстепенной дороги и влетел в микроавтобус Iveco, в котором находились девять пассажиров.

В результате ДТП пострадали водитель легковушки и два пассажира микроавтобуса. Их доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

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