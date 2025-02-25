Пассажиры легковушки погибли при столкновении с фурой в Армавире

Два человека стали жертвами ДТП в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла на федеральной трассе «Кавказ» в Армавире. Об этом сообщает сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на представителей регионального управления МВД России.
По предварительной информации полицейских, мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2112 не выдержал безопасную дистанцию и врезался в попутный грузовик DAF. В результате водитель легковушки получил травмы различной степени тяжести, два его пассажира скончались на месте происшествия.
Сейчас стражи порядка устанавливают личности погибших и выясняют все обстоятельства случившегося. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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