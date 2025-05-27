Пассажиры автобуса пострадали от кипятка из кондиционера в Челябинске

В Челябинске Следственный комитет возбудил уголовное дело после сообщений в средствах массовой информации о получении травм двумя пассажирками автобуса. Об этом рассказал «Курс дела» со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, девушки получили серьезные ожоги от кипятка, внезапно хлынувшего из системы кондиционирования транспорта. Водитель проигнорировал необходимость оказания пострадавшим помощи.
Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося. От транспортной компании затребованы необходимые бумаги, касающиеся организации перевозки пассажиров и мер безопасности.
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