Пассажирский поезд насмерть сбил мальчика на Ставрополье | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 14:23 Пассажирский поезд насмерть сбил мальчика на Ставрополье

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Пассажирский поезд, следовавший из Кисловодска в Ростов-на-Дону, насмерть сбил пятилетнего мальчика в Ставропольском крае. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на Западное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

По предварительным данным, машинист заметил ребенка на железнодорожных путях и начал экстренно тормозить. Несмотря на предпринятые меры, избежать столкновения не удалось.

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Отмечается, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело, сейчас следователи осматривают место аварии.