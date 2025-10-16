Пассажирка ВАЗа пострадала в ДТП в Саратовской области
В ночь на 15 октября, около половины первого, в поселке Петропавловка Дергачевского района Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщил «СарИнформ».
Согласно данным регионального управления ГИБДД, автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 46-летнего водителя столкнулся с бетонным ограждением дороги.
В результате аварии травмы получила находившаяся в машине 36-летняя пассажирка, которую доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.
