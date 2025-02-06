Пассажирка улетевшей в кювет иномарки пострадала в Саратовской области

Женщина получила травмы в ДТП с участием иномарки в Саратовской области. Об этом сообщил телеканал « Саратов 24 » со ссылкой на отдел ГИБДД.

Авария произошла на трассе рядом с поселком Дубки. По информации ведомства, 58-летний водитель машины Kaiyi не справился с управлением, из-за чего легковушка улетела в кювет.

Медицинская помощь потребовалась пассажирке 1967 года рождения. Ее госпитализировали. Проводится проверка.