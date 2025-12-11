Пассажирка легковушки пострадала при столкновении с грузовиком в Пензенской области
Дорожная авария произошла в селе Вертуновка Бековского района Пензенской области. Не обошлось без пострадавших, сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на управление Госавтоинспекции по региону.
Согласно данным полиции, на улице Школьной столкнулись КамАЗ с полуприцепом и машина «Лада Гранта».
В результате ДТП 48-летняя пассажирка легкового автомобиля получила травмы. Ей потребовалась госпитализация. Проводится проверка.
