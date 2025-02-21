Пассажирка автобуса пострадала при столкновении с легковушкой в Кургане

Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Кургане. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, на пересечении улиц Красина и Коли Мяготина водитель автобуса, совершая поворот, врезался в Renault Logan.

Травмы получила 57-летняя пассажирка габаритного транспорта. Правоохранители устанавливают другие детали случившегося.

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