Пассажирка автобуса пострадала при столкновении с легковушкой в Кургане
Дорожная авария с участием общественного транспорта произошла в Кургане. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, на пересечении улиц Красина и Коли Мяготина водитель автобуса, совершая поворот, врезался в Renault Logan.
Травмы получила 57-летняя пассажирка габаритного транспорта. Правоохранители устанавливают другие детали случившегося.
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