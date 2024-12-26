Пассажира Volkswagen Polo госпитализировали после ДТП в Октябрьском районе Пензы

Две иномарки столкнулись в Октябрьском районе Пензы. Авария произошла на улице Ладожской. В результате пострадал мужчина 1960 года рождения. Об этом пишет сайт «ПензаПресс» со ссылкой на представителей отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по региону.
По информации полицейских, в среду, 25 декабря, в 17:40 столкнулись автомобили Renault Sandero и Volkswagen Polo. Первым управлял 29-летний молодой человек, за рулем второго находился 54-летний мужчина.
Пассажир Volkswagen Polo получил травмы различной степени тяжести. Его доставили в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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