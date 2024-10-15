Пассажир УАЗа пострадал при столкновении с грузовиком на трассе в ЯНАО
Дорожная авария с пострадавшим произошла на трассе Обская — Бованенково в ЯНАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Согласно данным ведомства, в районе 83-го километра столкнулись УАЗ и грузовик «Урал».
В результате ДТП травмы получил пассажир внедорожника. Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося.
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