Пассажир УАЗа пострадал при столкновении с грузовиком на трассе в ЯНАО

Дорожная авария с пострадавшим произошла на трассе Обская — Бованенково в ЯНАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Согласно данным ведомства, в районе 83-го километра столкнулись УАЗ и грузовик «Урал».

В результате ДТП травмы получил пассажир внедорожника. Правоохранители разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося.

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