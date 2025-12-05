Пассажир погиб при столкновении иномарок на «трассе смерти» в ХМАО

Дорожная авария с трагическими последствиями произошла на «трассе смерти» в ХМАО. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные полиции.

ДТП случилось на 584-м километре дороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Там 48-летний водитель машины Mitsubishi Lancer выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Renault Duster.

Пассажир второй иномарки получил травмы, несовместимые с жизнью. Еще три человека пострадали. Правоохранители проводят проверку.