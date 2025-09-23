Пассажир «Нивы» погиб при столкновении со столбом на «трассе смерти» в ХМАО

Авария с трагическими последствиями произошла на «трассе смерти» в ХМАО. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на данные ГАИ региона.

Согласно информации ведомства, на 107-м километре дороги Р-404 автомобиль «Нива» съехал с проезжей части и столкнулся со столбом. Травмы, несовместимые с жизнью, получил пассажир машины.

За рулем находился 27-летний житель Ярковского района, у которого не было водительских прав. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводится проверка.