Пассажир легковушки получил травмы в ДТП с грузовиком на Ямале

За минувшие сутки на территории Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано пять аварий. Одна из них случилась на 478-м километре трассы Сургут — Салехард. Об этом сайту Ura.ru сообщили представители окружной полиции.

По данным правоохранителей, около 21:35 водитель автомобиля Mercedes при выполнении обгона столкнулся с грузовиком КамАЗ, который начал поворот налево. В результате ДТП пострадал пассажир легковой машины.

С начала 2025 года в округе зафиксировано почти три тысячи аварий, в которых погибли 15 человек, а травмы получили более 1800, включая 31 ребенка.