Пассажир иномарки пострадал при столкновении с мотоциклом в ЯНАО

Первую в этом сезоне аварию с участием мотоциклиста зарегистрировали в Салехарде. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на ГИБДД по ЯНАО.

Согласно данным ведомства, водитель машины Mazda при повороте на улице Республики не уступил дорогу байкеру на Honda. При столкновении пострадал пассажир иномарки. Проводится проверка.

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