Пассажир эвакуатора погиб при съезде в кювет в Нижегородской области

Смертельная авария с участием грузовика произошла на трассе М-7 «Волга» в Нижегородской области, сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель автомобиля Scania, выполнявшего буксировку грузовика с прицепом марки Chereau, потерял контроль над управлением. В результате транспорт вылетел в кювет и опрокинулся.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 48-летний пассажир эвакуатора. Организована проверка.