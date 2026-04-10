Партию мандаринов с вредителем привезли в Свердловскую область из Турции

В Свердловскую область импортировали из Турции 20 тонн мандаринов, в которых них обнаружили вредителя. Об этом сайту URA.RU сообщили в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

По информации ведомства, в ходе лабораторной экспертизы в мандаринах было обнаружено живое имаго красной померанцевой щитовки. Согласно Решению Совета ЕАЭС № 157, плоды, зараженные этим вредителем, допускаются к выпуску в оборот для реализации. В сявязи с этим мандарины поступят в продажу.