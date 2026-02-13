Партию голубики с вредителями обнаружили в порту Санкт-Петербурга

Специалисты Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора задержали в Большом морском порту Санкт-Петербурга партию голубики весом более 13 тонн, прибывшую из Перу. Об этом сообщил сайт «МК в Питере» со ссылкой на представителей ведомства.

Лабораторные исследования выявили, что ягоды заражены личинками азиатской ягодной дрозофилы. Самки этого насекомого откладывают яйца в созревающие плоды, а вылупившиеся личинки питаются внутри плода, вызывая размягчение тканей.

Этот паразит обладает высокой плодовитостью и способен быстро распространяться в новые регионы благодаря международной торговле. С начала 2026 года в Санкт-Петербурге проверили более 135 тысяч тонн импортных фруктов, и 230 тонн из них оказались зараженными.