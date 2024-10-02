Падение декорации спровоцировало травму у сотрудника в одном из театров Петербурга

В Петербурге в театре «Мастерская» в результате падения декорации пострадал администратор. Об этом сообщила Мойка78.

У 24-летнего мужчины диагностировали перелом пальца, а также ушибленную рану левой стопы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а после отпустили домой.

Инцидент произошел вечером 1 октября в театре на Октябрьской набережной.

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