Падение декорации спровоцировало травму у сотрудника в одном из театров Петербурга
В Петербурге в театре «Мастерская» в результате падения декорации пострадал администратор. Об этом сообщила Мойка78.
У 24-летнего мужчины диагностировали перелом пальца, а также ушибленную рану левой стопы. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, а после отпустили домой.
Инцидент произошел вечером 1 октября в театре на Октябрьской набережной.
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