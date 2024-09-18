Отца с сыном задержали в Ленобласти по делу о незаконной вырубке на 40 млн рублей
Правоохранители задержали в Ленобласти отца с сыном, которые подозреваются в незаконной рубке леса. Об этом сообщила «Мойка78» со ссылкой на данные полиции.
Стражи порядка обнаружили участок, где злоумышленники вырубали деревья, с помощью вертолетов. Территория была оцеплена.
Возбуждено уголовное дело. Предварительно, сумма ущерба составила более чем 40 миллионов рублей. Расследование, в рамках которого провели уже 12 обысков, продолжается, добавил «ФедералПресс».
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