Отца с сыном задержали в Ленобласти по делу о незаконной вырубке на 40 млн рублей

Правоохранители задержали в Ленобласти отца с сыном, которые подозреваются в незаконной рубке леса. Об этом сообщила « Мойка78 » со ссылкой на данные полиции.

Стражи порядка обнаружили участок, где злоумышленники вырубали деревья, с помощью вертолетов. Территория была оцеплена.

Возбуждено уголовное дело. Предварительно, сумма ущерба составила более чем 40 миллионов рублей. Расследование, в рамках которого провели уже 12 обысков, продолжается, добавил «ФедералПресс».