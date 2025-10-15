Отец и сын попались на краже с дачного участка в Пензенской области

В Пензенской области сотрудники полиции задержали двух местных жителей из села Бессоновка за попытку кражи с дачного участка. Причиной задержания стало сообщение, поступившее в дежурную часть ОМВД от жительницы села, написала «Пенза-пресс» .

Женщина заявила, что стала свидетельницей преступления — кражи из соседнего дачного дома. Оперативники быстро прибыли на место и по горячим следам задержали двух злоумышленников: 77-летнего мужчину и его 47-летнего сына. Оба признали свою вину.

Как выяснилось, отец и сын решили заработать на сдаче металлолома и отправились на поиски подходящего объекта. Они ошибочно приняли дачный участок за заброшенный и успели похитить 11 металлических профлистов и металлическую кровать. Но их планы нарушила бдительная соседка, которая позвонила в полицию. Ущерб, нанесенный потерпевшим, составил 16 200 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.