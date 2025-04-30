Отечественная легковушка протаранила входную группу ТЦ в Екатеринбурге
Автомобиль ВАЗ врезался в здание торгового центра на улице Кирова в Екатеринбурге. Подробности сообщил TagilCity со ссылкой на ГИБДД.
По предварительным данным, водитель отечественной легковушки пытался запустить двигатель, но машина неожиданно тронулась вперед. В результате автомобиль протаранил входную группу торгового комплекса.
Обошлось без пострадавших. Получили повреждения сам автомобиль и фасад строения. Проводится проверка.
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