Отечественная легковушка протаранила входную группу ТЦ в Екатеринбурге

Автомобиль ВАЗ врезался в здание торгового центра на улице Кирова в Екатеринбурге. Подробности сообщил TagilCity со ссылкой на ГИБДД.

По предварительным данным, водитель отечественной легковушки пытался запустить двигатель, но машина неожиданно тронулась вперед. В результате автомобиль протаранил входную группу торгового комплекса.

Обошлось без пострадавших. Получили повреждения сам автомобиль и фасад строения. Проводится проверка.