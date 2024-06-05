Оружейный схрон десятилетней давности обнаружили под Артемовском

УФСБ по ДНР: под Артемовском нашли схрон с оружием, сделанный еще в 2014 году

Правоохранительные органы в Донецкой Народной Республики обнаружили под Артемовском схрон с оружием, сделанный украинскими националистами еще в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по ДНР.

Обнаружить вооружение удалось благодаря совместной работе оперативников регионального ведомства и органов военной контрразведки Центрального военного округа.

Всего из схрона изъяли 20 автоматов АКС-74У, 184 пистолета ПМ, а также 18 656 боеприпасов к стрелковому оружию.

В ФСБ отметили, что вооружение ранее находилось на хранении в одном из оружейных складов, откуда его незаконно изъяли и поместили в тайник. Найденный арсенал после необходимых процедур направят для использования в подразделения министерства обороны России.

Ранее тайник с оружием нашли в доме казачьего генерала в Энергодаре.