Организаторы нелегального казино предстанут перед судом в Пермском крае
Участники ОПГ ответят в суде за организацию нелегального казино в городе Чайковский Пермского края. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Фигурантами стали 14 человек. Согласно данным ведомства, с ноября 2022 по июнь 2023 года они проводили в нежилых помещениях азартные игры.
Злоумышленникам удалось заработать более 6 миллионов рублей. Материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу.
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