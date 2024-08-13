Организаторы нелегального казино предстанут перед судом в Пермском крае

Участники ОПГ ответят в суде за организацию нелегального казино в городе Чайковский Пермского края. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.

Фигурантами стали 14 человек. Согласно данным ведомства, с ноября 2022 по июнь 2023 года они проводили в нежилых помещениях азартные игры.

Злоумышленникам удалось заработать более 6 миллионов рублей. Материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу.

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