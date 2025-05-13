Организаторов салона интимных услуг осудили в Краснодаре

Первомайский районный суд Краснодара вынес приговор супружеской паре и шести женщинам по делу об организации притона, сообщил KubanPress.
Установлено, что салон интимных услуг функционировал с конца лета 2019 года по декабрь 2022 года. Бизнес возглавлял мужчина, а его жена исполняла обязанности администратора. Остальные фигурантки выполняли роль обслуживающего персонала.
Учитывая тяжесть содеянного, судья вынес приговоры, варьирующиеся от условного срока на полтора года до двух лет пребывания в исправительной колонии общего режима.
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