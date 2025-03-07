Оренбуржец украл у пенсионерки полмиллиона рублей, но случайно сжег часть денег

Правоохранители задержали жителя Соль-Илецка Оренбургской области по подозрению в краже. Подробности сообщил 56orb.ru со ссылкой на данные региональной прокуратуры.

По версии следствия, фигурант обратил внимание на большую сумму денег у 91-летней покупательницы в магазине. Предложив ей помощь в доставке покупок, он довел пенсионерку до квартиры и вырвал сумку, в которой находились 500 тысяч рублей и важные документы.

Не зная о наличии скрытого кармана, преступник нашел там только 300 тысяч рублей, остальные деньги остались незамеченными. Желая избавиться от улик, мужчина сжег сумку, уничтожив вместе с ней оставшиеся наличные. Материалы уголовного дела направили в суд, добавил «Сiбдепо».