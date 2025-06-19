Оператор контейнеровоза погиб в ДТП с КамАЗом в Тосненском районе Ленобласти

В Тосненском районе Ленобласти случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб оператор контейнеровоза. Причина аварии — превышение скорости на участке с дорожными работами, написал телеканал «Санкт-Петербург» .

По информации «Петрограда», 17 июня на 642-м километре федеральной трассы М-10 в объезд Тосно произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Сообщается, что 49-летний водитель контейнеровоза потерял контроль над транспортным средством и столкнулся с КамАЗом, который участвовал в дорожных работах.

В результате аварии оператор контейнеровоза скончался на месте происшествия. Пассажир КамАЗа получил травмы разной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.