Тренеру, применившему насилие к ребенку в бассейне в Москве, назначили обязательные работы

Московского тренера по плаванию приговорили к 360 часам обязательных работ за применение физического насилия к ребенку. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
В детском бассейне на улице Генерала Белова 22 января тренер по плаванию проводил индивидуальное занятие с девятилетним мальчиком. Мужчина, который был обязан обеспечивать безопасность ученика и учитывать особенности его здоровья и физического развития, насильно окунул его в бассейн.
Мужчина должен будет посещать обязательные работы.
Приговор еще не вступил в законную силу.
В октябре прошлого года в Ставропольском крае осудили тренера спортивной школы, которая была вместе с колонной велосипедистов-подростков во время их гибели под Пятигорском. Ее приговорили к шести годам колонии общего режима.
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