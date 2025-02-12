Около 34 тысяч пачек немаркированных сигарет изъяли в Нижнем Новгороде

Сотрудники управления Росалкогольтабакконтроля по ПФО совместно с правоохранителями пресекли нелегальный оборот табака в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила Pravda-nn.ru со ссылкой на данные ведомства.

Соответствующий рейд состоялся 10 февраля. Специалисты изъяли более 33 840 пачек разных марок. Внутри находились контрафактные сигареты без нанесенных средств идентификации и маркировки. Организована проверка.

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