Около 200 рыбаков оказались на льдине, дрейфующей в Охотском море

Порядка 200 рыбаков застряли на отколовшейся льдине в Сахалинской области. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда » со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.

К дрейфующей в Охотском море льдине уже направили спасателей. В операции принимают участие 11 человек личного составили и шесть единиц техники.

«В том числе судно на воздушной подушке „Хивус“. В готовность приведен вертолет Ми-8», — рассказали представители ведомства.

По словам очевидцев, некоторые потерпевшие сумели самостоятельно переправиться на санях и снегоходах.