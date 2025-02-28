Около 200 рыбаков оказались на льдине, дрейфующей в Охотском море
Порядка 200 рыбаков застряли на отколовшейся льдине в Сахалинской области. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС России.
К дрейфующей в Охотском море льдине уже направили спасателей. В операции принимают участие 11 человек личного составили и шесть единиц техники.
«В том числе судно на воздушной подушке „Хивус“. В готовность приведен вертолет Ми-8», — рассказали представители ведомства.
По словам очевидцев, некоторые потерпевшие сумели самостоятельно переправиться на санях и снегоходах.
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