Огонь уничтожил дом семьи с пятью детьми в Арзамасе

Спасатели потушили крупный пожар в доме, в котором проживала многодетная семья. Происшествие случилось на Октябрьской улице в Арзамасе. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.
По информации ведомства, огонь распространился на площади 60 квадратных метров. В момент происшествия мамы и пятерых детей не было дома.
По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Сейчас компетентные органы выясняют точные причины и обстоятельства случившегося.
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