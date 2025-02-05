Огонь уничтожил дом семьи с пятью детьми в Арзамасе

Спасатели потушили крупный пожар в доме, в котором проживала многодетная семья. Происшествие случилось на Октябрьской улице в Арзамасе. Об этом пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.

По информации ведомства, огонь распространился на площади 60 квадратных метров. В момент происшествия мамы и пятерых детей не было дома.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Сейчас компетентные органы выясняют точные причины и обстоятельства случившегося.