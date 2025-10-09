Огонь охватил сразу шесть автомобилей в Василеостровском районе Петербурга

Спасатели потушили сразу шесть горящих автомобилей в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. Огонь перебросился с одной загоревшейся машины еще на пять транспортных средств, которые были припаркованы поблизости. Об этом сообщил сай Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МЧС России.

Как отметили в ведомстве, в четверг, 9 октября, около трех часов ночи на пульт диспетчера поступил сигнал о пожаре у дома №30-32 на Малом проспекте Васильевского острова. Прибыв на вызов, спасатели зафиксировали, что пламя охватило сгораемые части иномарки Hyundai.

В результате происшествия серьезные повреждения получили еще пять припаркованных рядом машин. Пожарные оперативно получили возгорание. В ликвидации пожара участвовали 15 специалистов и три единицы техники. Данные о наличии пострадавших не поступали.